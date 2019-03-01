محمد عبد الشافي أساسيًا في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد بديربي جدة

أعلن المدير الفني خورخي فوساتي تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في المباراة التي ستجمع بينهما في السابعة والنصف مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين. وجاء تشكيل الأهلي أمام الاتحاد كالآتي: في حراسة المرمى: محمد العويس في خط الدفاع: سعيد المولد – باولو دياز – أدريلان سانتو – محمد عبد الشافي Advertisements في خط الوسط: عبد الفتاح عسيري – نوح الموسى – كلاوديو بايزا – سلمان المؤشر في الهجوم: مهند عسيري - ديجانيني ومن المقرر أن تنقل مباراة الاتحاد ضد الأهلي عبر قناتي KSA Sports 1 HD و Dawri Plus 1 HD بصوت المعلقين الرياضيين فهد العتيبي وسمير المعيرفي على ksa sport حمّاد العنزي على دوري بلس، كما يمكنكم مشاهدة ماتش الأهلي والاتحاد اليوم من الشاشة التالية.

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