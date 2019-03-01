سييرا يعلن تشكيل الاتحاد أمام الأهلي في ديربي جدة

أعلن المدير الفني لويس سييرا عن تشكلة الاتحاد أمام الأهلي في المباراة التي ستجمع بينهما في السابعة والنصف مساءً على ملعب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين. السعودي للمحترفين. وجاء تشكيل الاتحاد أمام الأهلي كالأتي: في حراسة المرمى: فواز في خط الدفاع: منصور .. عسيري .. زياد .. سعود Advertisements في خط الوسط: فهد .. جمال .. كريم .. كارلوس .. رومارينهو في الهجوم: بريجوفيتش ومن المقرر أن تنقل مباراة الاتحاد ضد الأهلي عبر قناتي KSA Sports 1 HD و Dawri Plus 1 HD بصوت المعلقين الرياضيين فهد العتيبي وسمير المعيرفي على ksa sport حمّاد العنزي على دوري بلس كما يمكنكم مشاهدة ماتش الأهلي والاتحاد اليوم من الشاشة التالية.

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