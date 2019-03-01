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بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد "ديربي جدة" بالدوري السعودي

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تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد اليوم الجمعة في ديربي جدة ضمن منافسات الجولة 22 من بطلولة الدوري السعودي للمحترفين على ملعب

مدينة الملك عبدالله (الجوهرة المشعة ).

ومن المقرر أن تنقل مباراة الاتحاد ضد الأهلي عبر قناتي KSA Sports 1

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HD و Dawri Plus 1 HD بصوت المعلقين الرياضيين فهد العتيبي وسمير المعيرفي على ksa sport حمّاد العنزي على دوري بلس كما يمكنكم مشاهدة ماتش الأهلي والاتحاد اليوم من الشاشة التالية.

بث مباشر مباراة الاتحاد والأهلي..

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