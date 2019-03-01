القاهره تكرم أبطال الجمهورية للكرة الطائرة بحضور رئيس الاتحاد

حضر المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وعضو اللجنة الأوليمبية المصرية فعاليات الحفل الذي أقامته منطقة القاهرة اليوم برئاسة المحاسب حسني غانم لتكريم أبنائها من منتخبي الناشئين والناشئات بعد فوزهم بدرعي بطولة الجمهورية للمناطق والتي أقيمت مؤخرًا ببورسعيد.
وأشاد رئيس الاتحاد بمجهودات اللاعبين وأولياء أمورهم وأعطي رئيس الاتحاد الفرصة لأولياء الأمور للتعبير عن رأيهم من خلال كلمات خلال الحفل.
كما أشاد أولياء الأمور بدورهم بالمجهودات المبذولة منقبل مجلس إدارة الاتحاد ومنطقة القاهرة في تنظيم هذه البطولة التي أعطت الفرصة لجميع اللاعبين علي مستوي الجمهورية في المنافسة الحقيقية ورفع مستواهم الفني والبدني والمهاري وأن الجميع استفاد من تنظيم هذه البطولة الأولي من نوعها منذ زمن طويل وهو الحدث الذي يتمني الجميع استمراره كل عام من أجل دعم المنتخبات الوطنية ورفع مستوي الكرة
وأشاد خالد ناصف بالمهجودات المضنية المبذولة من قبل لاعبي ومدربي وإداري ومجلس إدارة منطقة القاهرة للكرة الطائرة في الفوز ببطولة الجمهورية للمناطق.
وحضر الاحتفال لفيف من القيادات الرياضية منهم العميد ياسين آمين عضو مجلس إدارة الاتحاد والمحاسب وليد زكريا عضو مجلس إدارة المنطقة.
وأحمد زكريا رئيس لجنة المدربين بالمنطقة ونخبة من المدربين والإداريين وأولياء الأمور.
وقام رئيس الاتحاد ورئيس المنطقة بتسليم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية شهادات تقدير وجوائز مالية تقديرًا لمجهوداتهم في الفوز بالبطولة.
الجدير بالذكر أن الاحتفال أقيم بدار الهيئة الهندسية.
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