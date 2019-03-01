رياضة | بفضل ثنائية جيوفينكو.. الهلال يهزم الفيصلي ويعزز صدارته للدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفضل ثنائية جيوفينكو.. الهلال يهزم الفيصلي ويعزز صدارته للدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الهلال بقيادة زوران ماميتش لتحقيق فوز صعب على الفيصلي بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف الهلال الأول بقدم المتألق سيباستيان جيوفينكو من تسديدة رائعة أثناء الدقيقة 18 ومن ثم تعادل الفيصلي برأسية قوية للاعب ايجور روسي بالدقيقة 48 من الشوط الثاني.

وأحرز جيوفينكو هدف ثاني لنادي الهلال في شباك الفيصلي خلال الدقيقة 79، بمهارةته الفردية ليمنح الزعيم 3 نقاط غالية في مشواره بالدوري.

وبهذا الفوز؛ رفع الهلال رصيده للنقطة 55 في المركز الأول بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بينما يتجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 30 في المركز الثامن.