رياضة | عبد الشافي أساسياً.. التشكيل الرسمي لديربي جدة بين الأهلي والاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الشافي أساسياً.. التشكيل الرسمي لديربي جدة بين الأهلي والاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الأهلي والمحترف في صفوفه محمد عبد الشافي مع الاتحاد مساء اليوم وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق مباراة الأهلي مع الاتحاد اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت تشكيلة الاتحاد الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: منصور الحربي، زياد المولد، أحمد عسيري، سعود عبد الحميد

خط الوسط: كريم الأحمدي، جمال باجندوح، فهد المولد، كارلوس فيانويفا

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خط الهجوم: رومارينيو، بريجوفيتش

بينما تأتي تشكيلة الأهلي الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، باولو دياز، أدريلان سانتوس، سعيد المولد

خط الوسط: نوح الموسى، سلمان المؤشر، كلاوديو بايزا، عبدالفتاح عسيري

خط الهجوم: دجانيني تفاريس، عمر السومة