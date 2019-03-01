رياضة | الجمهورية يفوز على شبين القناطر في دورة الكره النسائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمهورية يفوز على شبين القناطر في دورة الكره النسائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمّكن فريق جمهورية شبين من تحقيق فوز عريض على حساب ضيفه فريق شبين القناطر، بنصف دستة أهداف، دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما الجمعه بملعب ميت خلف بالجولة التاسعة من دوري القسم الثاني للكرة النسائية.

سجل أهداف الفوز لأبناء المنوفية دينا الشيخ، وآيه شتله (هدفين) وأميره سعيد (هاتريك).

الفوز رفع رصيد جمهورية شبين إلى 9 نقاط، بالمركز الثالث، ويبقى القناطر بلا نقاط.

ويقود فريق الجمهورية مجدي الكوانيني مدير فني، ومحمد ساهر، مدرب عام، ودكتور أحمد ساهر مديرا للكره، وأيمن خطاب مشرف عام، ومني عاشور إداري.

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ترتيب المجموعة

1- محلة حسن 13 نقطة

2- طوخ 10 نقاط

3- جمهورية شبين 9 نقاط

4- شبين القناطر بدون أهداف