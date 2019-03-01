رياضة | الحرية يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بداوي في افتتاح الترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرية يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بداوي في افتتاح الترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم فريق الحرية تدريباتة، بملعب مركز شباب مطروح، تحت قياده محمد سليمان المدير الفني، استعداداً للمواجهة المرتقبة، التي ستقام في الثانية والنصف من عصر غداً السبت، أمام فريق شبان بدواي بالجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة، لدورة الترقي المؤهلة للقسم الثاني.

اشتمل المران علي بعض التدريبات الخفيفه وتقسيمه للتعود علي ارضيه ملعب المباراه حيث ان الفريق خاض معظم مبارياته وتدريباته في دوري المجموعه الثالثة علي ملعب برج العرب الفرعي.

وكان الحرية قد ووصل اليوم إلى محافظة مطروح قادماً من الإسكندرية، للمبيت أستعدادآ لمواجهة الغد .

يذكر ان نادي الحريه المطروحي صعد لدوره الترقي بعد تصدره المجموعة الرابعه عشر وتضم مجموعتة في دورة الترقي شباب بداوي ومياة البحيرة وبيلا ودكرنس.