رياضة | ماركا تفجرها.. راموس قد يغيب عن الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تفجرها.. راموس قد يغيب عن الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن شكوك كبيرة حول مشاركة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، في مباراة فريقه أمام برشلونة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة، مساء غدًا، السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وكان الفريق الملكي قد ودع كأس ملك إسبانيا، الأربعاء الماضي أمام الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك شكوك كبيرة تحوم حول مشاركة القائد سيرجيو راموس في موقعة الكلاسيكو يوم غد السبت أمام برشلونة بالدوري.

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واشتكي راموس في الساعات الأخيرة من بعض الآلام على مستوي الركبة اليمني نتيجة لاصطدامه بزميله كاسيميرو في لقاء الكلاسيكو الماضي بالكأس يوم الأربعاء.

واشارت الصحيفة، إلى أن الآلام لا تزال تلاحق راموس بالرغم من تكثيف محاولاته لدخول مران الفريق الجماعي تحضيراً لموقعة برشلونة.

ويبدو أن سولاري سيكون أمام ورطة كبيرة على المستوي الدفاعي بعد تأكد غياب ناتشو لحصوله على البطاقة الحمراء في لقاء ليفانتي الماضي بالدوري.

ومن المنتظر أن يقوم الجهاز الطبي لريال مدريد لاختبار راموس في الساعات القادمة لمعرفة موقفه من المشاركة أمام برشلونة وهو نفس حالة المدافع الآخر فاران والذي اشتكي بعد الكلاسيكو من إصابة في الركبة.