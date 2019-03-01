رياضة | فالفيردي: لا يهمني فشل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: لا يهمني فشل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن انهاء ريال مدريد بصورة سيئة للهجمات، مشيرًا لأنه لا يفكر في كيفية إنهاء الخصم إذا فاز فريقه، وأنه يزكز فقط على ذلك.
وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد في الليجا: "في بعض الاحيان تسدد 25 كرة ولكنك لا تسجل وهناك اخرون يسددون 3 كرات ويسجلونهم".
وأضاف: "ديمبلي ؟ ديمبلي يجلب لنا الكثير من الاشياء ، لديه قدرة كبيرة على المراوغة ولديه السرعة".
وواصل: "سيليسن او شتيجين ؟ نحن هنا لا نمنح الجوائز ، غداً سيلعب حارس المرمى الذي نعتبره ملائم لـ اسلوبنا".
وتابع: "سجل برشلونة في البرنابيو ؟ أنا لا أهتم لهذا السجل، هو جيد ولكنه لن يخدمنا للفوز، وستكون مباراة الغد صعبة جداً".
وواصل: "مدريد هو منافس لنا في الليجا، ونحن نريد الا يفوز علينا ولكن الفوز عليهم سوف يعني لنا الكثير".
وتابع: "لانعتقد باننا نستطيع اقصاء مدريد من الدوري ، نعتقد انه سيكون انتصار اخر يقربنا من اللقب في حالة الفوز، ولكن نحن نرى مدريد كـ منافس وهذا يساعدنا كثيراً".
وأكمل: "الفوز دائماً جيد فهو يؤثر على مستوى الثقة للاعبين، وهنالك من يؤثر عليهم بشكل مباشر اكثر اذ سجلوا او صنعوا اهداف ، ميسي لم يبرز على ها الجانب ونتمنى ان يبرز غداً".
واستطرد: "فيدال ؟ لا يوجد اي نقد على ارتورو فيدال، انه يساعدنا كثيراً صحيح انه في المباريات الهامة لا يلعب من البداية ولكنه دائماً يدخل في الشوط الثاني، تجربته جيدة جداً بالنسبة لنا، ولدي تشكيلة طويلة ويضطر البعض للبقاء خارج الاساسية".