رياضة | فالفيردي: لا يهمني فشل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: لا يهمني فشل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن انهاء ريال مدريد بصورة سيئة للهجمات، مشيرًا لأنه لا يفكر في كيفية إنهاء الخصم إذا فاز فريقه، وأنه يزكز فقط على ذلك.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد في الليجا: "في بعض الاحيان تسدد 25 كرة ولكنك لا تسجل وهناك اخرون يسددون 3 كرات ويسجلونهم".

وأضاف: "ديمبلي ؟ ديمبلي يجلب لنا الكثير من الاشياء ، لديه قدرة كبيرة على المراوغة ولديه السرعة".