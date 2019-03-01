رياضة | رينارد يرشح 5 منتخبات للفوز بإمم أفريقيا ويستبعد المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينارد يرشح 5 منتخبات للفوز بإمم أفريقيا ويستبعد المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب عن رغبته في الظهور بمستوي فني جيد في مباراة الأرجنتين الودية المرتقبة بين الفريقين.

وأكد مدرب أسود الأطلسي لموقع "الكاف" إنه يأمل في ظهور منتخب المغربي بشكل قوي أمام راقصي التانجو على غرار مواجهتي البرتغال وإسبانيا في كأس العالم بروسيا.

وقال رينارد :" يمكننا منافسة الأرجنتين في المباراة الودية خاصة أن لاعبينا سيكونون متحمسين لهذه المواجهة".

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وعن التعاون بين المنتخب المغربي الأول والمنتخب الأولمبي ، قال الفرنسي:" هناك اجتماع مع مارك فوت مدرب الأولمبي، من أجل الحديث عن هذا الموضوع، لكن لن أترك كل اللاعبين الذين لديهم السن القانونية، يلتحقون بالأولمبي".

ورشح مدرب المغربي منتخبات مصر والسنغال وكوت ديفوار والكاميرون ونيجيريا من أجل الفوز بكأس الأمم الإفريقية، مؤكداً أن هذه المنتخبات لها تجارب كبيرة، وتملك لاعبين لهم مستويات عالية.

وفاجئ رينارد الجميع بعدم ترشيح منتخب أسود الأطلس، للفوز باللقب القاري، وهو ما أعلنه مسبقًا وتسبب في حالة غضب من المسئولين وعلى رأسهم فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.