رياضة | فالفيردي يؤكد: سأكرر الفوز على ريال مدريد

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو: "من الصعب جداً الذهاب إلى البرنابيو مرتين على التوالي وتفوز بهم لكننا سنحاول الفوز وستكون ضربة قوية للدوري".

وأضاف قائلاً: "عندما يفوز فريق فانه يذهب بـ ثقة للمباريات القادمة ولكن اذا خسرت فأنت تحتاج إلى استعادة الديناميكية الجيدة في اقرب وقت ممكن ، ستكون مباراة صعبة واي شيء يمكن ان يحدث".

وواصل: "صحيح في مباراة يوم الاؤبعاء لحظات لم نكن فيها على ما يرام ، لقد تعرضنا للخطرة ولم يكن لدينا الكثير من الفرص ، فكرتنا هي التحسن ويمكن ان يساعدنا ارثر مثل العديد من اللاعبين الاخرين".

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وتابع: "المداورة ؟ يمكن ان يكون هناك بعض التغييرات في الفريق".

واستطرد: "هدفنا هو الفوز في جميع المباريات ، قبل يومين وصلنا إلى النهائي بعد عدة شهور من الجدول حول ما اذا كان علينا ان نذهب لمنافسة الكاس او لا".

واختتم: "لا يزعجني على الاطلاق ان نقدم مباراة سيئة بالرغم من فوزنا 3-0 في البرنابيو ، يجب ان نحاول التحسن على ما نعتقد أنه يمكننا تحسينه ، والناس احرار في ما يقولونه".