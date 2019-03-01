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رياضة | فالفيردي يؤكد: سأكرر الفوز على ريال مدريد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يؤكد: سأكرر الفوز على والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق الإسباني، إلى أن فريقه  سيلعب الكلاسيكو أمام ريال مدريد من أجل الثلاث نقاط، ولكن المباراة ستكون مختلفة عن مباراة يوم الاربعاء بكأس الملك.
وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو: "من الصعب جداً الذهاب إلى البرنابيو مرتين على التوالي وتفوز بهم لكننا سنحاول الفوز وستكون ضربة قوية للدوري".

وأضاف قائلاً: "عندما يفوز فريق فانه يذهب بـ ثقة للمباريات القادمة ولكن اذا خسرت فأنت تحتاج إلى استعادة الديناميكية الجيدة في اقرب وقت ممكن ، ستكون مباراة صعبة واي شيء يمكن ان يحدث".

وواصل: "صحيح في مباراة يوم الاؤبعاء لحظات لم نكن فيها على ما يرام ، لقد تعرضنا للخطرة ولم يكن لدينا الكثير من الفرص ، فكرتنا هي التحسن ويمكن ان يساعدنا ارثر مثل العديد من اللاعبين الاخرين".

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وتابع: "المداورة ؟ يمكن ان يكون هناك بعض التغييرات في الفريق".

واستطرد: "هدفنا هو الفوز في جميع المباريات ، قبل يومين وصلنا إلى النهائي بعد عدة شهور من الجدول حول ما اذا كان علينا ان نذهب لمنافسة الكاس او لا".

واختتم: "لا يزعجني على الاطلاق ان نقدم مباراة سيئة بالرغم من فوزنا 3-0 في البرنابيو ، يجب ان نحاول التحسن على ما نعتقد أنه يمكننا تحسينه ، والناس احرار في ما يقولونه".

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