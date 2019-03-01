رياضة | مدرب البرازيل يمنح كوتينهو روشتة التألق

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تحدث تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي عن مُستوى فيليبي كوتينهو، نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، مع البارسا في الفترة الأخيرة.

وقال تيتي في تصريحات صحفية: "كوتينهو لاعب مُختلف ومن مُستوى عالِ جداً، واما مسألة نادي برشلونة فـ هيّ مسألة تكييف فقط ، وقريباً سيكون في حالة أفضل".

وأضاف: "الفكرة هي أن يحصل كوتينهو على دقائق أكثر حتى يُبدع فهو لاعب مختلف ومميز في صناعة الكُرات لزملائه".

واختتم بقوله: "كوتينهو لديه إحتمالية اللعب في وسط الملعب بما انه هناك لاعبين يلعبون على الاطراف".