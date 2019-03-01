رياضة | كاسياس يدعم مدرب ريال مدريد بعد إقالته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسياس يدعم مدرب ريال مدريد بعد إقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، حارس مرمى فريق ريال مدريد السابق، دعمه لألبارو بينيتو، عقب إقالته من تدريب فريق الشباب بالنادي الملكي، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل، بعد خروج المرينجي من كأس الملك على يد برشلونة ، في سانتياجو برنابيو.

وانضم كاسياس، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للعديد من الشخصيات الرياضية الداعمة لبينيتو، الذي تحدث كمحلل عبر قنوات التلفزيون، منتقدًا أداء لاعبين مثل كاسيميرو وتوني كروس في الكلاسيكو.

وكتب إيكر: "بينيتو شخص مثالي ومدريدي بالكامل، بالتأكيد ستعود وستزيد من عظمة هذا الشعار وهذا النادي".

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وأضاف حارس الريال السابق: "بالتوفيق لك في مرحلتك القادمة، وآمل أن تواصل إعطاء دروس كرة القدم، لكل البرامج التي تشارك فيها، أنت لديك حكمة كبيرة في كرة القدم".



وعين النادي الملكي نجم هجومه السابق راؤول جونزاليس، مديرًا فنيًا لفريق الشباب (تحت 18 سنة)، خلفًا لصديقه بينيتو، تاركًا مكانه في فريق الناشئين.

يشار إلى أن راؤول وألفارو تدرجا سويًا في مسيرتهما كلاعبين، بعد أن تأهلا بين صفوف الناشئين بريال مدريد، وتجمعهما علاقة صداقة قوية.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني، قرر إقالة ألفارو بينتو، مدرب فريق "يوفينيل ب"، أمس الخميس، بسبب انتقاد الأخير لعدد من لاعبي المرينجي، عقب مباراة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة، الأربعاء الماضي، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي خسرها المرينجي بثلاثية قاسية.

