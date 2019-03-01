رياضة | نجم ريال مدريد: ميسي اللاعب الأكثر إكتمالاً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد: ميسي اللاعب الأكثر إكتمالاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فيرناندو مورينتس لاعب ريال مدريد سابقاً، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة ، يعد اللاعب الذي يصنع الفارق دائماً.

وقال مورينتس في تصريحات صحفية: "الكلاسيكو شيء خاص، في عصرنا كان صعب جداً والآن هناك صعوبة إضافية وهي وجود ليو ميسي".

وأضاف: "سيذكر ليو على مر السنين لانه لاعب مُختلف وخاص، انا استطيع ان أقول بانني حظيت بالحظ أو سوء الحظ لـ مواجهته لانه اللاعب الذي يصنع الفارق، بالنسبة للخصم فهو دائماً عائق مُهم".

واختتم: "المُستوى العالي لـ لاعبين برشلونة يجب دائماً أن يؤخذ بعين الاعتبار، أعتقد ان برشلونة كان دائماً خطير ومن الناحية التاريخية فهو منافس يصعب جداً التغلب عليه بأي قميص تواجهه".