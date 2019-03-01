رياضة | فالفيردي يحدد خياراته لإيقاف فينيسيوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يحدد خياراته لإيقاف فينيسيوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني مستوى رائع، خلال الكلاسيكو الماضي، أمام برشلونة، برغم خسارة فريقه 3-0 وإقصائه من كأس الملك.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إرنيستو فالفيردي مدرب البارسا قد حدد عدة خيارات لـ ايقاف تحركات فينيسوس الذي ازعج دفاع الفريق الكتالوني في الكلاسيكو الأخير، على النحو التالي :

-مشاركة نيلسون سيميدو.

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-مشاركة سرجي روبيرتو ظهير أيمن (لكن روبيرتو ليس دفاعي).

-مشاركة أرثر ميلو (وحرمان الريال من الكرة).

-مشاركة أرتورو فيدال في الجهة اليمنى.