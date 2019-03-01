رياضة | 4 صفقات تجعل من ريال مدريد فريقا لا يُقهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 صفقات تجعل من ريال مدريد فريقا لا يُقهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشعر جماهير نادي ريال مدريد بالغضب الشديد نظراً للنتائج الغير مُرضية للفريق الكروي الأول خلال الموسم الحالي وعدم تدعيم الإدارة بصفقات قوية عقب رحيل كريستيانو رونالدو الذي كان أهم عنصر في مدريد.

وقع المرينجي هذا الموسم فريسة للنتائج السلبية؛ بدايةً من فقدان لقب السوبر الأسباني أمام أتلتيكو مدريد عندما كان يدرب الفريق وقتها جولين لوبيتيجي مروراً بالإخفاق أمام برشلونة والخروج من كأس الملك.

وخسر نادي ريال مدريد أمام برشلونة بثلاثية نظيفة على السانتياجو برنابيو في مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، ليصعد البارسا للمباراة النهائية متفوقاً على الملكي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-1).

كما يحتل نادي ريال مدريد حالياً المركز الثالث برصيد 48 نقطة حيثُ لعب 25 مباراة حتى الآن وفاز في 15 مباراة وخسر 7 مواجهات وتعادل 3.

وتأمل جماهير ريال مدريد في أن تقوم الإدارة برئاسة فلورنتينو بيريز بإصلاح الأخطاء التي وقع فيها خلال الموسم الحالي، ويتعاقد مع صفقات قوية وثقيلة تُعيد هيبة الريال مجدداً.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" 4 صفقات قوية تستطيع أن تعيد ريال مدريد على طريق البطولات مرة أخرى:

1- خاليدو كوليبالي:

المدافع السنغالي الصلب الذي يبلغ من العمر 27 عاماً ويتواجد حالياً في صفوف نابولي الإيطالي، دائماً ما تشير التقارير الإسبانية إلى رغبة الريال في التعاقد معه لتدعيم خط الدفاع الذي يقدم أسوأ مواسمه بقيادة الثنائي راموس وفاران.

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لن يجد ريال مدريد سهولة في إنهاء الاتفاق مع نابولي على ضم كوليبالي نظراً لتمسك الإدارة ببقائه كما أن مانشستر يونايتد يريد ضم اللاعب وقدم له عروض مغرية.

2- نجولو كانتي:

كثيراً ما تتحدث الصحف الإسبانية عن رغبة ريال مدريد في ضم الوسط الفرنسي كانتي من صفوف تشيلسي لأنه يعتبر إضافة قوية لخط وسط الملكي خصوصاً مع رحيل مودريتش المُحتمل.

3- إيدين هازارد:

ستكون صفقة قوية لو تمت لصالح نادي ريال مدريد لأن الفريق يعاني كثيراً من هذا المركز بعد رحيل كريستيانو رونالدو ووجود أزمة حادة بين إيسكو وسولاري وعدم الإعتماد على ماركوس أسينسو وتراجع مستوى لوكا موديتش.

وحاول نادي ريال مدريد التفاوض مع تشيلسي على ضم هازارد خلال الميركاتو الصيفي الماضي ولكن إدارة البلوز رفضت التفريط في خدمات اللاعب الذي أكد في تصريحات صحفية أن اللعب لمدريد حلم طفولته.

وفي حالة فشل التعاقد مع هازارد؛ بالتأكيد ستتجه الإدارة إلى بدائل أخرى وحسبما تشير التقارير فأن الإدارة المدريدية تريد بشكل كبير التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان بالإضافة إلى هدف آخر وهو كيليان مبابي وهناك اهتمام أيضاَ بلاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد.

4- هاري كين:

يريد مسؤولو نادي ريال مدريد التعاقد مع مهاجم قوي يحل مكان الفرنسي كريم بنزيما وتتجه الرغبة نحو الانجليزي هاري كين مهاجم توتنهام وهداف البريميرليج، وتهتم أيضاً الإدارة المدريدية حسب الصحف الانجليزية بالتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول.