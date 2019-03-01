رياضة | برشلونة يحسم مصير راكيتيتش

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لحسم مصير نجمه الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش، بعد ظهور أنباء تفيد برغبته في الرحيل.

وبحسب ما ذكرته "TMW" فإن نادي برشلونة قدم عرض تجديد لنجمه إيفان راكيتيتش، ليتم إغلاق هذا الملف خلال الفترة القليلة القادمة.

وهناك إنطباع على ان راكيتيتش استخدم الانتر من أجل تسريع المفاوضات مع برشلونة ، اللاعب يريد تعديل راتبه مع برشلونة لأنه يأخذ 4 مليون سنوياً وهذا أقل من بوسكيتس وفيدال.