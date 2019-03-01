رياضة | "أونش" يسجل أول أهدافه مع الفيصلي ويقوده لإكتساح السلط برباعية بالدوري الأردني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أونش" يسجل أول أهدافه مع الفيصلي ويقوده لإكتساح السلط برباعية بالدوري الأردني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل المهاجم المصري محمد ماجد "أونش" أول أهدافه مع الفيصلي الأردني في شباك فريق السلط، وقاده للفوز برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بين الطرفين في دوري المناصير الأردني للمحترفين.

بدأ محمد ماجد "أونش" مباراة اليوم على مقاعد بدلاء الفيصلي الأردني قبل أن يدخل اللقاء في الدقيقة 81 ونجح في تسجيل رابع أهداف فريقه بالمباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وحملت أهداف الفيصلي توقيع كلًا من، هشام السيفي هدفان وأحمد العرسان هدف وماجد أونش هدف.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الفيصلي للنقطة 32 ويتصدر جدول الدوري الأردني.