رياضة | سيد عبد الحفيظ يعود من الإمارات بعد الاتفاق على زي الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يعود من الإمارات بعد الاتفاق على زي الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، إلى القاهرة يوم الأحد المقبل قادمين من الإمارات بعد الاتفاق على زي الفريق الأول الموسم المقبل.

وكان وفد من النادي الأهلي والذي ضم عبد الحفيظ وتوفيق قاد غادر القاهرة يوم الأربعاء الماضي، متجها إلى الإمارات، للاتفاق على الزي الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد.

وقام الثنائي باختيار الخامات والتصميمات الخاصة بالزي الرياضي بالكامل، والذي يتم إعداده بشكل خاص لفريق الكرة تمهيدًا لاستلام أطقم الزِّي الجديد قبل انطلاق الموسم المقبل بوقت كافٍ.

الأهلي يفقد السولية أمام بتروجت

تأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام بتروجت، بالدوري العام بسبب الإصابة.

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واشتكى السولية من ألام في العضلة الأمامية أمس، حيث باتت فرص لحاقه بمواجهة بتروجت شبه مستحيلة.

وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن السولية يحتاج للراحة لمدة 10 أيام على أن يعود للحاق بمعسكر المنتخب الوطني، استعدادًا للتصفيات الإفريقية.

وغاب السولية عن مران فريقه الجماعي صباح اليوم الجمعة، والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.