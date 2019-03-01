رياضة | التعادل يحسم قمة الزمالك والأهلي في كرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم قمة الزمالك والأهلي في كرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل بنتيجة 23/23 مباراة الزمالك أمام الأهلي في ختام مباريات الدور الأول بدوري المحترفين لكرة اليد.

وانتهي الشوط الأول للمباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 9/9.

وفي الشوط الثاني استطاع الأهلي التفوق بفارق 6 أهداف عن الزماللك، ولكن الأخير نجح في العودة مرة أخري وسجل 5 أهدا ف متتالية ليقلل الفارق مع الأهلي إلى هدف واحد قبل أن ينجح في إدراك التعادل بعد رمية جزائية سجلها أحمد الأحمر.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 24 نقطة و يليه الأهلى فى المركز الثانى برصيد 23 نقطة.