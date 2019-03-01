رياضة | رسميا.. صعود نسائية محلة حسن للترقي بعد التعادل السلبي مع طوخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. صعود نسائية محلة حسن للترقي بعد التعادل السلبي مع طوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق سيدات محلة حسن بقيادة كابتن رضوي خضر، بطاقة الصعود للترقي بدوري القسم الثاني المؤهلة للدوري الممتاز، عقب تعادله سلبيا مع فريق طوخ الذي يقوده طارق مسعد فنيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة التاسعة من دوري القسم الثاني للكرة النسائية، والتي أقيمت علي ملعب شباب طوخ، وفشلا الفريقان في إحراز هدف التقدم لينتهي اللقاء بدون أهداف.

خاض طوخ الشوط الأول بتشكيل مكون من، مريم رضا، وايمان محمد، وهدير محمود، وهاجر صبحي، وايه عبدالله، وذكري سعيد، وهاجر ابراهيم، وتقي محمود، وندي محمود، وشيماء الصادق، ونبيلة عماد.

دكة البدلاء:- اسماء جلال، وندي الكحال، وايه مسعد، ومرفت صبري، وفاطمة حسن، وزينب حسن، ونور هاني.

بينما مثل محلة حسن في الشوط الاول، دينا مفرح، والشيماء عبدالرحمن، وندي عبدالمنصف، ونجوي ابراهيم، وأميرة محمد، وروجينا رضا، ومي محمد، وسارة رسمي، وجانيت سمير، وخلود مبروك، وأيمان صابر.

وفي البدلاء حنان رمضان، وروان عبدالمنصف، ورحمة ناصر، وهاله خالد، وشهد طارق، وشروق محمد، وعلا جابر.

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أدار المباراة، اسلام اللبيني حكما، وعاونه محمود رمضان، ومحمد عماد حسن، وجاء عبدالمجيد عبدالعزيز مراقبا عن لجنة المسابقات.

ترتيب المجموعة

1- محلة حسن 13 نقطة

2- طوخ 10

3- جمهورية شبين 9 نقاط

4- شبين القناطر بدون أهداف