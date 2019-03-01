اونلاين | 7sry بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد dawri plus| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد كورة ستار|مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر

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7sry بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد dawri plus| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد كورة ستار|مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر

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7sry بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد dawri plus| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد كورة ستار|مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر

مباراة (الأهلي والاتحاد) دوري بلس dawri plus| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد (كورة اون لاين) بث مباشر

7sry بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد dawri plus| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد كورة ستار|مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد (ديربي جدة) مباشرةٍ في الدوري السعودي للمحترفين

يخوض نادي اتحاد جدة بقيادة سييرا المدرب الجديد واحدة من الاختبارات الصعبة أمام الأهلي مساء اليوم الجمعة والموافق 1/3/2019 في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

7sry بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد dawri plus| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد كورة ستار|مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر

يلتقي الأهلي مع الاتحاد على ملعب الملك عبدالله الدولي "الجوهرة المشعة" وذلك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

7sry بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد dawri plus| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد كورة ستار|مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر

ويحتل نادي الاتحاد حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة بينما الأهلي يتواجد بالمركز الخامس برصيد 36 نقطة.

7sry بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد dawri plus| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد كورة ستار|مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر

ويدخل الأهلي بقيادة المدرب الكرواتي خورخي فوساتي المباراة على تحقيق فوز بنتيجة كبيرة وخكف الثلاث نقاط من أجل العودة للمركز الرابع الذي يحتله حالياً التعاون برصيد 39 نقطة.

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7sry بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد dawri plus| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد كورة ستار|مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر

أما على الجانب الآخر؛ تأمل جماهير الاتحاد أن يعود الفريق لسابق عهده تحت قيادة التشيلي سييرا الذي تولى المسؤلية خلفاً للكرواتي سلافين بيليتش الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

7sry بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد dawri plus| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد كورة ستار|مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر

وستكون مباراة الاتحاد مع الأهلي في ديربي الجولة 22 من الدوري السعودي مذاعة عبر قناة ksa sport 1 hd بصوت فهد العتيبي، وذلك بالإضافة إلى قناة دوري بلس الناقل الحصري للبطولة.

7sry بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد dawri plus| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد كورة ستار|مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر

- تشكيلة الأهلي المتوقعة:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، باولو دياز، محمد آل فتيل، سعيد المولد

خط الوسط: نوح الموسى، سلمان المؤشر، حسين المقهوي

خط الهجوم: دجانيني تفاريس، عمر السومة، نيكولا ستانيسو

تشكيلة الاتحاد المتوقعة:

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: منصور الحربي، مروان دا كوستا، زياد الصحفي، سعود عبد الحميد

خط الوسط: كريم الأحمدي، سيكو سانوجو، جاري رودريجيز، كارلوس فيانويفاخط الهجوم: فهد المولد، رومارينيو