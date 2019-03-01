اونلاين | انطلقت الان.. LIVEHD7 ديربي جدة بث الاسطورة رابط مشاهدة الاتحاد والاهلي دوري بلس اليوم الجمعة 1-3-2019 بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلقت الان.. LIVEHD7 ديربي جدة بث الاسطورة رابط مشاهدة الاتحاد والاهلي دوري بلس اليوم الجمعة 1-3-2019 بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت الان.. LIVEHD7 ديربي جدة بث الاسطورة رابط مشاهدة الاتحاد والاهلي دوري بلس اليوم الجمعة 1-3-2019 بدون تقطيع

يلتقي الأهلي مع الاتحاد على ملعب الملك عبدالله الدولي "الجوهرة المشعة" وذلك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

انطلقت الان.. LIVEHD7 ديربي جدة بث الاسطورة رابط مشاهدة الاتحاد والاهلي دوري بلس اليوم الجمعة 1-3-2019 بدون تقطيع

ويحتل نادي الاتحاد حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة بينما الأهلي يتواجد بالمركز الخامس برصيد 36 نقطة.

انطلقت الان.. LIVEHD7 ديربي جدة بث الاسطورة رابط مشاهدة الاتحاد والاهلي دوري بلس اليوم الجمعة 1-3-2019 بدون تقطيع

ويدخل الأهلي بقيادة المدرب الكرواتي خورخي فوساتي المباراة على تحقيق فوز بنتيجة كبيرة وخكف الثلاث نقاط من أجل العودة للمركز الرابع الذي يحتله حالياً التعاون برصيد 39 نقطة.

انطلقت الان.. LIVEHD7 ديربي جدة بث الاسطورة رابط مشاهدة الاتحاد والاهلي دوري بلس اليوم الجمعة 1-3-2019 بدون تقطيع

أما على الجانب الآخر؛ تأمل جماهير الاتحاد أن يعود الفريق لسابق عهده تحت قيادة التشيلي سييرا الذي تولى المسؤلية خلفاً للكرواتي سلافين بيليتش الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

انطلقت الان.. LIVEHD7 ديربي جدة بث الاسطورة رابط مشاهدة الاتحاد والاهلي دوري بلس اليوم الجمعة 1-3-2019 بدون تقطيع

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وستكون مباراة الاتحاد مع الأهلي في ديربي الجولة 22 من الدوري السعودي مذاعة عبر قناة ksa sport 1 hd بصوت فهد العتيبي، وذلك بالإضافة إلى قناة دوري بلس الناقل الحصري للبطولة.

- تشكيلة الأهلي المتوقعة:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، باولو دياز، محمد آل فتيل، سعيد المولد

خط الوسط: نوح الموسى، سلمان المؤشر، حسين المقهوي

خط الهجوم: دجانيني تفاريس، عمر السومة، نيكولا ستانيسو

تشكيلة الاتحاد المتوقعة:

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: منصور الحربي، مروان دا كوستا، زياد الصحفي، سعود عبد الحميد

خط الوسط: كريم الأحمدي، سيكو سانوجو، جاري رودريجيز، كارلوس فيانويفا

خط الهجوم: فهد المولد، رومارينيو