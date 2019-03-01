اونلاين | يوتيوب لايف|الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad | KORA STAR Match

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يوتيوب لايف|الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad | KORA STAR Match

الآن ننقل معكم يلا شوت الاهلي والاتحاد بث مباشر مباراة هامة في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة 1-3-2019، ونتابع معكم المباراة على ملعب الجوهرة المشعة، ونتابع رابط الاسطورة Livehd7 لايف، من أجل سهولة المتابعة، ونتابع ترتيب الفرق، وأخبار متنوعة، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات الإخبارية الهامة، ونتابع معكم كل جديد، يمكنكم الآن الدخول ومعرفة التقارير الهامة للفرق.

يوتيوب لايف|الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad | KORA STAR Match

يلا شوت الاهلي والاتحاد

مباراة هامة للنادي الأهلي السعودي حيث يأمل في الوصول للمربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما نادي الإتحاد السعودي في موقف صعب، ويحتاج الفوز من أجل الابتعاد عن المنطقة الخطرة، منطقة الهبوط، ونتابع معكم تفاصيل المباراة، والقنوات الناقلة للحدث.

يوتيوب لايف|الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad | KORA STAR Match

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يوتيوب لايف|الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad | KORA STAR Match

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ترتيب الفريقين بالدوري

النادي الأهلي يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الممتاز، ويمتلك 36 نقطة، وذلك من أصل إحدى وعشرون مباراة خاضها النادي، وقد فاز في إحدى عشر مباراة وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في سبع مباريات منذ بداية الموسم، ونتابع معكم الأخبار الهامة، حيث يمتلك النادي رصيد أهداف يبلغ 13 هدف، بعد أن سجل 43 هدف، وتلقت شباكه 30 هدف، ويأمل في الفوز اليوم من أجل الأمل في الوصول للمربع الذهبي.

يوتيوب لايف|الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad | KORA STAR Match

بينما نادي الإتحاد في موقف لا يحسد عليه، فهو يقع في آخر ثلاث مراكز في الدوري السعودي، ويحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير، وذلك في سلسلة هزائم منذ بداية الموسم، ويمتلك 15 نقطة فقط، من أصل واحد وعشرون مباراة خاضها، وقد فاز في ثلاث مباريات فقط، وتعادل في ست مباريات، وخسر في إثنى عشر مباراة كاملة، وبعد أن سجل 21 هدف، وسكنت شباكه 35 هدف، فهو لا يمتلك نقاط بالفارق، وعليه 14 هدف، في مؤشر سئ للنادي هذا الموسم.

نتيجة مباراة الذهاب

انتهت مباراة الذهاب بفوز النادي الأهلي بنتيجة 3-1 في نوفمبر 2018، وقد سجل الاهداف اللاعب عمر السومة وعبد الفتاح عيسري وعبد الله السعيد للأهلي، بينما نادي الإتحاد سجل له فهد المولد، في مباراة شهدت خمسة كروت صفراء لكلا الفرق.

يوتيوب لايف|الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad | KORA STAR Match

تاريخ المواجهات السابقة

يصب تاريخ مواجهات الفريقين في صالح نادي الإتحاد السعودي، حيث فاز الإتحاد على الأهلي في 34 مباراة من قبل، وفاز نادي الأهلى على الإتحاد في 32 مباراة، وحسم التعادل نتيجة الفريقين في 23 مباراة كاملة، وبدأت اللقاءات بين كلا الناديين منذ عام 1958، وقد فاز الإتحاد على الأهلي بنتيجة 3-2 في ذلك الوقت.

يوتيوب لايف|الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad | KORA STAR Match