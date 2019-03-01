اونلاين | LIVEHD7 ديربي جدة بث الاسطورة رابط مشاهدة الاتحاد والاهلي (بث مباشر) دقيقة بدقيقة KSA Sport

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يلا شوت مشاهدة كورة ستار الاسطورة livehd7، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث تنقل قنوات KSA Sports 1 HD و Dawri Plus 1 HD بتعليق فهد العتيبي، ويعود اللاعب حسين عبدالغني للمشاركة في الديربي بعد غياب أكثر من 10 أعوام.

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مباراة (الأهلي والاتحاد) دوري بلس dawri plus| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد (كورة اون لاين) بث مباشر