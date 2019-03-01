اونلاين | يلا شوت بلس| الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad السعودية سبورت

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يلا شوت بلس| الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad السعودية سبورت

بعد قليل ننقل معكم يلا شوت الاهلي والاتحاد بث مباشر مباراة هامة في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة 1-3-2019، ونتابع معكم المباراة على ملعب الجوهرة المشعة، ونتابع رابط الاسطورة Livehd7 لايف، من أجل سهولة المتابعة، ونتابع ترتيب الفرق، وأخبار متنوعة، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات الإخبارية الهامة، ونتابع معكم كل جديد، يمكنكم الآن الدخول ومعرفة التقارير الهامة للفرق.

يلا شوت الاهلي والاتحاد

مباراة هامة للنادي الأهلي السعودي حيث يأمل في الوصول للمربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما نادي الإتحاد السعودي في موقف صعب، ويحتاج الفوز من أجل الابتعاد عن المنطقة الخطرة، منطقة الهبوط، ونتابع معكم تفاصيل المباراة، والقنوات الناقلة للحدث.

يلا شوت بلس| الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad السعودية سبورت

نتابع معكم البث المباشر للمباراة بعد قليل، وقبل المباراة مباشرة تستطيع المتابعة المباشرة، ونتابع معكم العديد من الفيديوهات لسهولة متابعة البث الخاص بمباراة كرة القدم، بين الأهلي والإتحاد، ديربي جدة، تابع المقال ونحن معكم بكل جديد عبر التفاصيل الخاصة بالمقال، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، تابع لايف الأخبار الهامة التي تخص مباراة كرة القدم اليوم.

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يلا شوت بلس| الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad السعودية سبورت

ترتيب الفريقين بالدوري

النادي الأهلي يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الممتاز، ويمتلك 36 نقطة، وذلك من أصل إحدى وعشرون مباراة خاضها النادي، وقد فاز في إحدى عشر مباراة وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في سبع مباريات منذ بداية الموسم، ونتابع معكم الأخبار الهامة، حيث يمتلك النادي رصيد أهداف يبلغ 13 هدف، بعد أن سجل 43 هدف، وتلقت شباكه 30 هدف، ويأمل في الفوز اليوم من أجل الأمل في الوصول للمربع الذهبي.

يلا شوت بلس| الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad السعودية سبورت

بينما نادي الإتحاد في موقف لا يحسد عليه، فهو يقع في آخر ثلاث مراكز في الدوري السعودي، ويحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير، وذلك في سلسلة هزائم منذ بداية الموسم، ويمتلك 15 نقطة فقط، من أصل واحد وعشرون مباراة خاضها، وقد فاز في ثلاث مباريات فقط، وتعادل في ست مباريات، وخسر في إثنى عشر مباراة كاملة، وبعد أن سجل 21 هدف، وسكنت شباكه 35 هدف، فهو لا يمتلك نقاط بالفارق، وعليه 14 هدف، في مؤشر سئ للنادي هذا الموسم.

يلا شوت بلس| الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad السعودية سبورت

نتيجة مباراة الذهاب

انتهت مباراة الذهاب بفوز النادي الأهلي بنتيجة 3-1 في نوفمبر 2018، وقد سجل الاهداف اللاعب عمر السومة وعبد الفتاح عيسري وعبد الله السعيد للأهلي، بينما نادي الإتحاد سجل له فهد المولد، في مباراة شهدت خمسة كروت صفراء لكلا الفرق.

تاريخ المواجهات السابقة

يصب تاريخ مواجهات الفريقين في صالح نادي الإتحاد السعودي، حيث فاز الإتحاد على الأهلي في 34 مباراة من قبل، وفاز نادي الأهلى على الإتحاد في 32 مباراة، وحسم التعادل نتيجة الفريقين في 23 مباراة كاملة، وبدأت اللقاءات بين كلا الناديين منذ عام 1958، وقد فاز الإتحاد على الأهلي بنتيجة 3-2 في ذلك الوقت.

يلا شوت بلس| الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad السعودية سبورت

سجل نادي الاتحاد والأهلي التاريخي

سجل حافل لكلا الفرق في مباراة اليوم، ونبدأ ببطولات النادي الأهلي السعودي.

يلا شوت بلس| الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad السعودية سبورت

بطولات النادي الأهلي السعودي

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كأس خادم الحرمين 13 مرة

كأس ولي العهد 6 مرات

الدوري السعودي الممتاز 3 مرات

بطولات نادي الإتحاد السعودي

الدوري السعودي 8 مرات

كأس الملك 9 مرات

كأس ولي العهد 8 مرات

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يلا شوت بلس| الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad السعودية سبورت

بطاقة المباراة

مباراة الأهلي والإتحاد

الجولة 22 من الدوري السعودي

التوقيت الساعة 8:30 مساءًا بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة السعودية الرياضية. وقناة دوري بلس.

مباراة العودة بالدوري السعودي

نتيجة مباراة الذهاب 3-1 لصالح الأهلي السعودي

ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)

تعليق فهد العتيبي، وسمير المعيرفي

يلا شوت بلس| الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad السعودية سبورت

أخبار نادي الإتحاد

قدم رئيس نادي الإتحاد السعودي لكرة القدم إستقالته، وذلك في نهاية شهر فبراير، ووفقًا للبيان الرسيمي لنادي الإتحاد، أن عضوي مجلس الإدارة أيضًا تقدما بالإستقالة، وتم تعيين لؤي السبيعي نائب رئيس الإتحاد السعودي مهمة رئيس النادي، وذلك بشكل مؤقت حتى يحين موعد الإنتخاب في الفترة المقبلة، وقم السيد لؤي السبيعي رسالة شكر لرئيس النادي السابق على الجهود المبذولة في الفترة الماضية.

يلا شوت بلس| الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف |الاسطورة Livehd7| دوري بلس الإتحاد ضد الأهلي Ahli VS Itihad السعودية سبورت