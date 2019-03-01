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التعادل السلبي يحسم لقاء الرائد والقادسية

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع التعادل السلبي يحسم لقاء الرائد والقادسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين الرائد والقادسية، اليوم الجمعة، في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير لكرة القدم للمحترفين.

وفشلت محاولات الفريقين في هز الشباك، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “مدينة الملك عبد الله ”، ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الرائد، رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر، كما رفع القادسية رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

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