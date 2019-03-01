التعادل السلبي يحسم لقاء الرائد والقادسية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين الرائد والقادسية، اليوم الجمعة، في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين.

وفشلت محاولات الفريقين في هز الشباك، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية”، ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الرائد، رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر، كما رفع القادسية رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر.