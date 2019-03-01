شكرا لقرائتكم خبر عن «إكرامي» يغيب عن الأهلي 6 أسابيع بسبب تمزق السمانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أشعة على عضلة السمانة، للوقوف على درجة الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في تدريبات الفريق التي جرت اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وكانت الهيئة الطبية بالنادي قد أجرت فحصًا على اللاعب قبل أن يخضع لأشعة أثبتت إصابته بتمزق في عضلة السمانة، يغيب على أثرها من 4 إلى 6 أسابيع، وفقًا لمدى استجابة اللاعب إلى العلاج.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت، الاثنين المقبل، في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز المصري.