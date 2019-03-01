شكرا لقرائتكم خبر عن «يانوفيسكي» يعقد محاضرة فنية للاعبي الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة شباب قسنطينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، موعد المحاضرة الفنية مع لاعبيه داخل مقر إقامته بمدينة قسنطينة.

Advertisements

حيث سيجتمع أعضاء الفريق داخل قاعة الاجتماعات بالفندق، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

يأتى ذلك للحديث عن بعض الإيجابيات والسلبيات في مباريات الفريق الأخيرة بالإضافة إلى الاستعداد لمواجهة شباب قسنطينة.

ويحل اللإسماعيلي ضيفًا على النادى الجزائري مساء غدًا السبت في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، على ملعب الشهيد حملاوي.