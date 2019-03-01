رئيس ريال مدريد السابق يتوقع عودة مورينيو لتدريب الفريق

صرح رامون كالديرون الرئيس السابق لنادي ريال مدريد، ، إنه يتوقع أن يعود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من جديد لتدريب الفريق الملكي في الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة ذا صن الإنجليزية تصريحات لكالديرون قال فيها إنه لديه شعور بعودة مورينيو من جديد لقيادة النادي الملكي خلفًا للمدرب الحالي سانتياجو سولاري.

ويُعاني ريال مدريد في الوقت الحالي على مستوى النتائج وكان أخرها السقوط في كلاسيكو الكأس يوم الأربعاء أمام الغريم التقليدي برشلونة في المواجهة التي انتهت بفوز رفاق ميسي بثلاثة أهداف دون رد.

وأشارت الصحيفة أن جماهير ريال مدريد كانت تتغنى في الكلاسيكو الأخير باسم المدرب البرتغالي والذي تولى تدريب الملكي في الفترة من 2010 وحتى 2013.