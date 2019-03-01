كارلوس بويول يسترجع أفضل كلاسيكو في مسيرته

استرجع قائد برشلونة السابق كارليس بويول ، ذكرياته في مباريات الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد.

وقال بويول، في تصريحات لرابطة الليجا "كنت دائمًا أحاول أن أتخيل مباراة الكلاسيكو، وأضع خطة لها في رأسي قبل أن تبدأ".

وأكمل "كما أنني كنت أستعرض سريعًا نجوم الفريق الآخر الذين سنواجههم خلال المباراة، بالإضافة إلى التعليمات التي وضعها المدرب".

وأضاف: "أملك الكثير من الذكريات الرائعة في مباريات الكلاسيكو، ولكن هناك أيضًا ذكريات غير جيدة".

وأختتم: "أفضل مباراة كلاسيكو في مسيرتي؟.. سأختار المواجهة التي فزنا فيها بنتيجة 6-2، على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو عام 2009".

يذكر أن برشلونة سيحل ضيفا على ريال مدريد، غدا السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الاسباني.