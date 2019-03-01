إعلان صراع جائزة لاعب الشهر في البريميرليج

قامت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بإعلان عن المرشحين لجائزة لاعب شهر فبرايرالماضي، في البريميرليج.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليج أسماء المرشحين الـ8 للجائزة، وهم لوك شاو وبول بوجبا من مانشستر يونايتد، وفيرجيل فان ديك وساديو ماني من ليفربول.

كما تضم القائمة، سيرجيو أجويرو من مانشستر سيتي، شون لونجستاف من نيوكاسل، ويلفريد زاها من كريستال بالاس، وآشلي بارنز من بيرنلي.

بينما يتنافس على جائزة مدرب الشهر، الثلاثي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، وأوناي إيمري، مدرب آرسنال، وبيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي.