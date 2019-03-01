شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الفيصل يرأس وفد المملكة لانتخاب رئيس «الأوليمبي الآسيوي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

يرأس رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وفد المملكة لاجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأوليمبي الآسيوي الـ38 التي ستنعقد غداً وبعد غدٍ في العاصمة التايلندية بانكوك، بجلسات عمل مطولة وجلسة عامة يتم فيها انتخاب رئيس المجلس الأوليمبي الآسيوي واللجان العاملة.

كما سيعقد الأمير عبدالعزيز الفيصل اجتماعات ثنائية على هامش انعقاد الجمعية مع عدد من القيادات الأوليمبية الدولية.

ويضم الوفد المرافق عضو مجلس الإدارة و مدير العلاقات الدولية باللجنة الأوليمبية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، ووكيل الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس الإدارة الدكتور رجاءالله السلمي.