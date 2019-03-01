شكرا لقرائتكم التعادل السلبي يسيطر على مباراة الرائد والقادسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين الرائد والقادسية، يوم الجمعة في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشلت محاولات الفريقين في هز الشباك، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر، كما رفع القادسية رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر.