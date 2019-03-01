صورة.. محمود كهربا يُطبق عقوبة الزمالك بعد أزمة مباراة بترو أتليتكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل الخليج 365:

بدأ محمود كهربا، لاعب فريق الزمالك تطبيق عقوبة التدريب المنفرد دون الفريق ابتداءً من اليوم الجمعة بعد خضوعه للتحقيق يوم أمس الخميس في النادي بعد واقعة بصقه على الجماهير في مباراة بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

وتواجد كهربا في مقر النادي ظهر اليوم؛ حيث خاض تدريبًا منفردًا في صالة "الجيم" بالقلعة البيضاء.

وكان الجهاز الفني للفريق قد استبعد اللاعب من القائمة التي سافرت إلى أنجولا اليوم لخوض لقاء بترو أتليتكو المقبلة يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية.

وخاض كهربا مع الزمالك بالموسم الجاري 18 ببطولة الدوري؛ حيث سجل 10 أهداف وصنع 9 لزملائه، بينما شارك بمباراتين بكأس مصر ولكنه لم يُسجلأو يصنع وكذلك بـ 3 مباريات بالكونفيدرالية لم يُسجل أي هدف أو يصنع.