الأحمر يقود يد الزمالك لتعادل قاتل أمام الأهلي ويحافظ على صدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف أحمد الأحمر، تعادلاً قاتلاً لفريقه الزمالك بالثواني الأخيرة من عمر اللقاء الذي جمعهم بفريق يد الأهلي، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.



وانتهت المباراة بالتعادل 23 لكل فريق بعدما سجل أحمد الأحمر في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء ركلة جزائية بنجاح تعادل بها لفريقه.

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 24 في صدارة ترتيب جدول دوري اليد، محافظًا على فارق النقطة مع ملاحقه الأهلي الذي يحتل المركز الثاني.