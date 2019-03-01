المحمدي يكشف لـ" الخليج 365" كواليس عودته للتشكيل الأساسي لأستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء علي جوهر:

كشف أحمد المحمدي لاعب فريق أستون فيلا عن أسباب عودته للتشكيل الأساسي لفريقه الإنجليزي المنافس في دوري الدرجة الأولى، بعد فترة غياب قصيرة عن التشكيل.

أحمد المحمدي كان قد غاب عن تشكيل فريقه لمباراتين، قبل أن يعود في أخر مباراتين للمشاركة بصورة أساسية مع الفريق الذي يعاني في "شامبيونشيب".

وقال المحمدي في تصريحات لـ"الخليج 365":"غيابي عن التشكيل الأساسي كان قراراً فنياً، لم تكن هناك أي مشكلة، الأمر لم يتعد كونه وجهة نظر فنية للمدير الفني".

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة جمعها من 34 مباراة ليظل ليبتعد عن الصدارة بفارق 21 نقطة كاملة.

وأنهى المحمدي:"أنا فقط أقوم بدوري مع الفريق، أجتهد في التدريبات، وأترك قرار المشاركة للجهاز الفني، وهو الذي أعادني بقرار فني مجدداً إلى موقعي في التشكيل الأساسي".