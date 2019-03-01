مدرب الزمالك: اللاعبون تعاهدوا على تحقيق الانتصار في أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل مصرازي:

كد أمير عزمي المدرب المساعد في الجهاز الفني لنادي الزمالك أن لاعبي الفريق الأبيض تعاهدوا على العودة من أنجولا بالنقاط الثلاث عقب الفوز على بترو أتلتيكو في عقر داره.

وفي تصريحات للصحافيين قبل السفر إلى أنجولا على متن طائرة خاصة قال أمير:"اللاعبون تعاهدوا على تعويض النتائج السلبية السابقة بالفوز في مباراة الأحد".

ويتذيل الزمالك مجموعته في الكونفدرالية برصيد نقطتين فقط جمعهما من تعادلين على ملعبه مع نصر حسين داي وبترو أتلتيكو، وخسارة من جورماهيا في كينيا.

وأضاف عزمي:"اللاعبون متفائلون بشدة بالعودة من أنجولا بالفوز وتجديد الآمال للتأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية".

وأنهى لاعب الزمالك السابق:"جروس يثق في قدرات وإمكانيات اللاعبين، وروحهم القتالية، ويثق في أن هذا الفريق بإمكانه أن يعود فائزاً إلى القاهرة".