ألمانيا تستقبل الأرجنتين ودياً في أكتوبر

تستقبل ألمانيا الباحثة عن تضميد جراحها بعد خروجها من الدور الأول لمونديال روسيا، منتخب الأرجنتين في مباراة دولية ودية في كرة القدم في 9 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في دورتموند، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة.

وأشار رئيس الاتحاد راينهارد غريندل: “طالبت الإدارة الرياضية صراحة بمواجهة منتخبات قوية لاختبار وتطوير التشكيلة”.

وكانت ألمانيا، بطلة العالم 4 مرات، تواجهت مع الأرجنتين المتوجة مرتين، في نهائي مونديال البرازيل 2014 عندما تفوقت في الوقت الإضافي بهدف ماريو غوتزه.

والتقيا بعدها بشهرين في دوسلدورف حيث فازت الأرجنتين 4-2 ودياً.

ولم تكن نتائج الأرجنتين، مع نجمها ليونيل ميسي، إيجابية في المونديال الأخير فتأهلت بشق النفس إلى دور الـ16 حيث ودعت أمام فرنسا البطلة 3-4، فيما ودعت ألمانيا من الدور الأول في مجموعة ضعيفة ضمت السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.