تستقبل ألمانيا الباحثة عن تضميد جراحها بعد خروجها من الدور الأول لمونديال روسيا، منتخب الأرجنتين في مباراة دولية ودية في كرة القدم في 9 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في دورتموند، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة.
وأشار رئيس الاتحاد راينهارد غريندل: “طالبت الإدارة الرياضية صراحة بمواجهة منتخبات قوية لاختبار وتطوير التشكيلة”.
وكانت ألمانيا، بطلة العالم 4 مرات، تواجهت مع الأرجنتين المتوجة مرتين، في نهائي مونديال البرازيل 2014 عندما تفوقت في الوقت الإضافي بهدف ماريو غوتزه.
والتقيا بعدها بشهرين في دوسلدورف حيث فازت الأرجنتين 4-2 ودياً.
ولم تكن نتائج الأرجنتين، مع نجمها ليونيل ميسي، إيجابية في المونديال الأخير فتأهلت بشق النفس إلى دور الـ16 حيث ودعت أمام فرنسا البطلة 3-4، فيما ودعت ألمانيا من الدور الأول في مجموعة ضعيفة ضمت السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تستقبل الأرجنتين ودياً في أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.