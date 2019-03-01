راشفورد يعود لتشكيلة يونايتد.. ومارسيال يغيب

قال المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، اليوم الجمعة، إن المهاجم ماركوس راشفورد سيبدأ مواجهة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً السبت، لكن زميله أنطوني مارسيال لا يزال يعاني من إصابة في فخذه.

وتعرض راشفورد للإصابة خلال التعادل السلبي مع ليفربول في أولد ترافورد الأحد الماضي، لكنه استكمل المباراة للنهاية بعد نفاد التغييرات الثلاثة.

ولم يشارك المهاجم البالغ عمره 21 عاماً، الذي سجل 9 أهداف في الدوري هذا الموسم، في التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفوز 3-1 على ملعب كريستال بالاس الأربعاء الماضي، لكنه شارك كبديل في الشوط الثاني.

وقال سولشار للصحافيين اليوم: “شعر (راشفورد) بألم يوم الأربعاء لكنه سيكون جاهزاً، ربما أدفع به من البداية أمام ساوثامبتون، تضع خطة ثم يتعرض البعض للإيقاف أو الإصابة، إيقاف أحد اللاعبين أو إصابته قد يؤدي إلى تغيير كبير في طريقة اللعب، الأمر الآن يتعلق باللاعبين المتاحين”.

ولم يشارك مارسيال في أي مباراة منذ استبداله بين الشوطين خلال الخسارة 2-0 في أولد ترافورد أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين.

وأضاف المدرب النرويجي: “التدريب الأخير اليوم ولن نخاطر بأي لاعب، لا يزال هناك عدة أيام أمام أنطوني حتى يصبح جاهزاً لذلك ربما تكون التشكيلة مشابهة لتلك التي خاضت مباراة الأربعاء”.

ويأمل سولشار في تمديد الحارس ديفيد دي خيا عقده إلى ما بعد عام 2020.

ونال دي خيا ثقة النادي والمدرب السابق أليكس فيرغسون عند انضمامه للفريق قادماً من أتلتيكو مدريد في 2011.

وقال سولشار: “نأمل أن يوافق على تمديد عقده لأن ديفيد أفضل حارس مرمى في العالم، النادي أظهر مدى حرصه على ضمه”.

وبدا أن سولشار غير متأكد من تمديد عقد أنطونيو فالنسيا، البعيد حالياً عن الملاعب بسبب إصابة في ربلة الساق، البالغ عمره 33 عاماً وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم.

وقال: “أنطونيو غير جاهز بنسبة 100%، في هذه اللحظة لست واثقاً من اتفاق يونايتد وفالنسيا على توقيع عقد جديد لمدة عام، أتمنى عودته سريعاً ليظهر مدى أهميته في الملعب”.