لاعب المقاصة وثلاثي شباب على رادار الأهلي في الصيف المقبل

يُراقب الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم، بالنادى الأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، مستويات عددًا من اللاعبين، فى الدورى المصرى، خلال الفترة الحالية، وحتى نهاية الموسم الجارى.

ويراقب المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني وجهازه المعاون، إسلام جابر لاعب مصر للمقاصة والمعار إلى الداخلية، تمهيدًا لضمه خلال الفترة المقبلة في نال اعجاب الجهاز الفني.

وتأتي مراقبة الجهاز الفني للاعب بعد ترشيح من مقربين من مجلس الإدارة واللجنة الفنية لإكتشاف المواهب السابقة والتي كان يتولاها علاء ميهوب.

جدير بالذكر، أن لاسارتى يتسلم تقريرا بشكل أسبوعى عن المُعارين من الأهلى لأندية الدورى، خصوصًا الذين يرتبطون بعقود لنهاية الموسم، حيث أبدى إعجابه بالثنائى أحمد حمدى وأكرم توفيق لاعبا الجونة، وعمار حمدى لاعب الاتحاد السكندرى.