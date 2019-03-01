أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يقوم مجددًا باحتفاله الذي قام به أمام إيفرتون بالدور الأول، بعد هدف أوريجي في اللحظات الأخيرة من المباراة.
ويستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون "ديربي ميرسيسايد"، بعد غد، مساءالأحد، على ملعب "جاديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "جميعنا نعلم أن الاحتفالية التي قمت بها في مباراة
وأضاف " جاهزية فيرمينو؟ قام بالجري في تدريبات أمس، ولكن علينا أن نرى كيف سيتفاعل بعد بضع دقائق اليوم، هو إيجابي جدًا، هذه طبيعته، يبدو الوضع جيد، لكن سنرى جاهزيته".
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب: لن أكرر احتفالي أمام إيفرتون وهذا موقف فيرمينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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