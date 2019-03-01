كلوب: لن أكرر احتفالي أمام إيفرتون وهذا موقف فيرمينو

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يقوم مجددًا باحتفاله الذي قام به أمام إيفرتون بالدور الأول، بعد هدف أوريجي في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ويستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون "ديربي ميرسيسايد"، بعد غد، مساء

الأحد، على ملعب "جاديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "جميعنا نعلم أن الاحتفالية التي قمت بها في مباراة

الدور الأول بـ"أنفيلد" لن أقوم بها مرة أخرى، كانت لحظة استثنائية ، نتوقع مباراة صعبة يوم الأحد أمامهم".

وأضاف " جاهزية فيرمينو؟ قام بالجري في تدريبات أمس، ولكن علينا أن نرى كيف سيتفاعل بعد بضع دقائق اليوم، هو إيجابي جدًا، هذه طبيعته، يبدو الوضع جيد، لكن سنرى جاهزيته".