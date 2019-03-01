رياضة | تسريب تشكيل ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض.. مفاجآت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب تشكيل ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض.. مفاجآت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن التشكيلة المتوقعة لكلاسيكو الأرض، الذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشارت بعض التقارير، إلى أن هذه التشكيلة ستكون الرسمية للمباراة المرتقبة على ملعب "سانتياجو برنابيو" بين الفريق الملكي والكتالوني.

وجاءت تشكيلة تالفريقين على النحو التالي :-

- تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: مارسيلو– فاران – راموس – كارفاخال

الوسط: كاسيميرو – مودريتش – سيبايوس

الهجوم: جاريث بيل – فينسيوس – بنزيما

- تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: ألبا– بيكيه – لينجليه – سيميدو

الوسط: سيرجيو روبرتو – بوسكيتس – راكيتيتش

الهجوم: ديمبلي – ميسي – سواريز