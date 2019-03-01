رياضة | عاجل.. نجم الأهلي يتعرض للإصابة ويغيب عن موقعة بتروجيت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الأهلي يتعرض للإصابة ويغيب عن موقعة بتروجيت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات في حكم المؤكد غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام بتروجت بسبب الإصابة.

واشتكى السولية من آلام في العضلة الأمامية أمس، حيث باتت فرص لحاقه بمواجهة بتروجت شبه مستحيلة.

وغاب السولية عن مران فريقه الجماعي صباح اليوم الجمعة، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء يوم الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

تسنح فرصة ذهبية للأهلي للاقتراب أكثر من صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حال نجاحه في استغلال غياب الزمالك، المتصدر بفارق 4 نقاط عن بيراميدز والأهلي، خلال الجولة 25 من المسابقة لانشغاله بخوض مباريات ببطولة الكونفيدرالية.

ويغيب الزمالك عن الجولة المقبلة لاستعداده لمواجهة بترو أتليتيكو في أنجولا ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات في كأس الاتحاد الافريقي قبل أن يستضيف جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة.

وسيستضيف الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 21 مباراة بتروجيت يوم الاثنين المقبل، لكنه بدأ من الآن الاستعداد الجاد للمباراة خاصة بعد تأجيل مواجهته أمام بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر التي كان مقررًا لها اليوم الخميس إلى أجل غير مسمى.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 52 نقطة من 21 مباراة يليه بيراميدز الذي يساوي الأهلي في الرصيد لكنه خاض 3 مباريات أكثر.

وقال موقع النادي الأهلي، على الإنترنت إن مارتن لاسارتي مدرب الأهلي القادم من أوروجواي اجتمع مع خالد محمود طبيب الفريق للتعرف على حالة جميع المصابين من أجل وضع تصور للتشكيلة المثالية لمباراة بتروجيت.

