رياضة | المنتخب الوطني يستفسر عن أزمة وردة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الوطني يستفسر عن أزمة وردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على إجراء مكالمة مع عمرو وردة المحترف ضمن صفوف أتروميتوس اليوناني، من أجل الاطلاع على تفاصيل أزمة اللاعب مع جماهير ناديه مؤخرًا.

عمرو وردة، دخل في مشادات عنيفة مع جمهور فريق آيك أثينا اليوناني، عقب المباراة التي جمعت أتروميتوس بفريق أيك في ربع نهائي كأس اليونان، والتي خسرها فريقه، لتقرر إدارة نادي أتروميتوس معاقبته بالتدريب منفردًا.

وطالب لهيطة، اللاعب بضرورة الالتزام بقرار ناديه وتطبيقه وعدم تكرار الأمر مرة أخرى، حتى لا يتم استبعاده من المباريات بالمرحلة المقبلة.

ويستعد المنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، لمواجهة النيجر، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة منتصف العام الجاري.