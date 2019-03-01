رياضة | مفاجأت وتغييرات ضخمة في تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت وتغييرات ضخمة في تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر مدرب نادي ريال مدريد، سانتياغو سولاري لمفاجأة من العيار الثقيل في تشكيلة النادي الملكي خلال مواجهة الغريم التقليدي برشلونة غدا السبت في قمة مباريات الجولة الـ26 من الليغا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن سولاري يفكر في الاعتماد على ماركو أسينسيو في مركز المهاجم الصريح على حساب الفرنسي كريم بنزيما.

وأضافت الصحيفة، أن سولاري مقتنع بقدرات أسينسيو في مركز المهاجم الصريح بعد الدور الذي قدمه في مباراة أياكس الهولندي بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعدما شارك على حساب بنزيما في الدقيقة 73 من الشوط الثاني، وسجل هدف الفوز للميرينغي في الدقيقة 87 من المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

وتابعت الصحيفة، أن سولاري يرغب في منح بنزيما قسطا من الراحة بعد أن لعب الفرنسي 41 مباراة من أصل 43 مباراة خلال الموسم الجاري، فيما سيعتمد على ثلاثي الوسط مودريتش وكاسيميرو وكروس بشكل أساسي.

وبجانب تغيير أسينسيو يدرس مدرب ريال مدريد الاعتماد على بيل في مركز الجناح الأيسر والبرازيلي فينسيوس في الجناح الأيمن مع عودة مارسيلو للتشكيلة الأساسية في مركز الظهير الأيسر من جديد على حساب ريغليون.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.