رياضة | ريال مدريد يتفوق على برشلونة قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتفوق على برشلونة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دراسة أجراها موقع "ستاتيستا" البريطاني، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يتفوق على غريمه التاريخي برشلونة، في عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بفارق يصل إلى 10%.

وأوضحت دراسة الموقع البريطاني المتخصص في عمل الإحصاءات، أن 46% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يفضلون ريال مدريد، فيما وصلت نسبة أنصار برشلونة على نفس المواقع إلى 36%.

وطبقا للدراسة المذكورة، وصل عدد متابعي ريال مدريد إلى 109 ملايين شخص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و5ر31 مليون شخص على "تويتر"، و2ر69 مليون شخص عبر "إنستجرام".

فيما وصل عدد متابعي برشلونة إلى 102 مليون شخص عبر "فيس بوك"، وإلى 9ر13 مليون شخص عبر "تويتر"، و66 مليون عبر "إنستجرام".

يشار إلى أن الناديين سيلتقيان غدا السبت، مجددا بعد لقائهما في بطولة كأس ملك إسبانيا، أول أمس الأربعاء، ولكن هذه المرة في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة بمواجهة الإياب في الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا بثلاثية نظيفة، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، ليتأهل إلى النهائي.