اونلاين | كورة Al Hilal HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي

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تعرض نادي الهلال لضربة قوية قبل مواجهة الفيصلي، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وخرج اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو من حسابات المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للفريق.

وقال الحساب الرسمي للهلال على موقع ”تويتر“: إن قائمة الفريق لمباراة الغد خلت من اسم البرازيلي كارلوس إدواردو، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، أثناء مران الفريق مساء اليوم.

وينضم إدواردو إلى قائمة الغائبين عن الهلال أمام الفيصلي، والتي تضم نواف العابد، عبدالله عطيف وسلمان الفرج.

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ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 52 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر الثاني.

وسجل كارلوس إدواردو 8 أهداف مع الهلال في الدوري السعودي الموسم الحالي.