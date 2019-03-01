اونلاين | انطلاق (الشوط الاول) مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي اليوم

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انطلاق (الشوط الاول) مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي اليوم

المهاجم البرازيلي للهلال سيغيب عن مواجهة الفيصلي بسبب الإصابة.

انطلاق (الشوط الاول) مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي اليوم

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يعاني من شد في العضلة الخلفية مما أدى إلى استبعاده من مواجهة الفيصلي غدًا.

انطلاق (الشوط الاول) مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي اليوم

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة ويسعى لتعزيز صدارته للدوري السعودي.

يلاقي نادي الهلال منافسه الفيصلي، في إطار مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

انطلاق (الشوط الاول) مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي اليوم

وتقام المباراة الساعة 18:35 بتوقيت مكة المكرمة، 17:35 بتوقيت القاهرة.

انطلاق (الشوط الاول) مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي اليوم

وتنقل المباراة على دوري بلس و ksa sport.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 52 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

في حين يملك الفيصلي 30 نقطة في المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري السعودي.